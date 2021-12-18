Maaşlar sil baştan! Gözler oradaydı! 17 milyon bekliyordu! Emekli ve memurlar için ek zam ve refah ücreti zammı ne kadar?
Maaşlar sil baştan! Gözler oradaydı! 17 milyon bekliyordu! Türkiye Kamu – Sen tarafından geçtiğimiz günlerde emekli ve memurlar için ek zam ile refah talepleri yeniden gündeme getirildi. 2022 asgari ücretin tespit edilmesinin ardından gelen yeni değerlendirmelere göre, %35 – 40'lara dayanan gerçek enflasyon rakamları karşısında memur ve emekliler için yüzde 5 + 7 zammın gelecek yıl için yetersiz olacağı ifade edildi. İşte 2022 emekli maaşı zam oranlarında yeni detaylar.
18.12.2021 08:51
- Son Güncelleme: 18.12.2021 08:52
Emekliye Ek Zam ve Refah Talebi
Türkiye Kamu – Sen Genel Başkanı Önder Kahveci tarafından geçtiğimiz günlerde memur ve emekli maaşları için kritik açıklamalarda bulunuldu. Son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle gelecek yıl için belirlenen yüzde 4 + 7 formülüyle yılın tamamlanmasının zor olacağına dikkat çekti.
2022 Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?
Asgari ücretin geçtiğimiz gün belirlenmesinin ardından milyonlarca memur ve emeklide yeni zam oranlarını merak etmeye başladı. Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeni yılda yapılacak zam oranları da belirlenmiş olacak.
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