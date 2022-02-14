Faizler ortadan kalktı! 1.000-5.000 ve 10.000 TL hesaplara yatıyor! ING, Akbank, Aktif Bank duyurdu! Masraf yok şart yok
Acil nakit ihtiyacına bankalardan yenilikçi çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Faizleri en düşük seviyelere çeken bankalardan bazıları tamamen faizsiz kredi vermeyi hedefliyor. Faizsiz ve düşük faizli kredi avantajlarından yararlanarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu nakit desteğinden yararlanmaları sağlanacak. En uygun ihtiyaç kredileri sayesinde birçok alanda vatandaşların düşük miktarda ihtiyaçları için anında kredi kullanma avantajlarından da yararlanmaları sağlanıyor. Peki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları ne kadar? İşte en uygun ihtiyaç krediler.
ING Bank ve Aktif Bank tarafından sunulan ihtiyaç kredileri için faizsiz seçenekler sunulurken, Akbank ise yüzde 0,99'a kadar düşen faiz oranları ile kredi desteği sunarak vatandaşların nakit ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor.
ING Bank'tan 5 Bin Lira Faizsiz Kredi
Faizsiz kredi kampanyasını duyurmasının ardından 5.000 TL'ye kadar ihtiyaçları için vatandaşlara cazip seçenekler sunan ING Bank, Turuncu Ekstra programı kapsamında müşterilerinin alacakları nakit iade ile kredilerini faizsiz olarak kullanma avantajından yararlanabilecekler.
Kampanyadan yararlanmak için aranan temel şart ise Turuncu Ekstra programına katılarak aylık harcamalarının bin lirasını Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yapmaları gerekmektedir. 5.000 TL'ye kadar olan kredilerde faizsiz kullanım şansı sağlanacak.