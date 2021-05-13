Faizler lav gibi patlayacak! Kanatlandıkça şahlanıyor çığır açtı! 32 günlük 19.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Mevcut maaşından ya da elde ettiği gelirlerden köşeye para koyanlar parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek istiyor. Mevduat hesapları ise her zaman dikkat çeken yönlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret edip hesaplama işlemlerini yaparak en iyi faizi veren bankayı araştırıyor.

13.05.2021 21:47 - Son Güncelleme: 14.05.2021 00:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





