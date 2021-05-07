1750 liraya kadar yükseldi! Emeklilere müjde, nerdeyse ikiye katlandı! Arkadaşını getirene de var!

YAPI KREDİ'DEN PROMOSYON MÜJDESİ

1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

Emeklilerin bir aylık maaşı 2.500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya, 31 Mayıs'a kadar geçerli.