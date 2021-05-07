1750 liraya kadar yükseldi! Emeklilere müjde, nerdeyse ikiye katlandı! Arkadaşını getirene de var!
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşlarının yattığı bankalardan promosyon ödemesi alabiliyor. Alınan maaş miktarına göre verilen promosyon da değişiklik gösteriyor. Bankalar yaptığı açıklamalarla bu kampanyaları duyuruyor. Maaşını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler bu ödemelerden faydalanabiliyor. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte yanıtı...
YAPI KREDİ'DEN PROMOSYON MÜJDESİ
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.
Emeklilerin bir aylık maaşı 2.500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya, 31 Mayıs'a kadar geçerli.
AKBANK
Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350 lira, 425 lira ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkanı veriyor. 30 Nisan'a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.