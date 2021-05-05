Dogecoin neden yükseliyor? Yüzyıllık dev şirketleri solda sıfır bıraktı! Yatırımcısı dört köşe oldu | Doge 5 Mayıs analizi!

ARTIK İŞİN ŞAKASI YOK!

3 saat gibi kısa bir sürede hayata geçirilen Dogecoin, şimdilerde piyasa değeri bugün itibariyle 63 milyar 737 milyon dolar seviyesine yükseldiği tespit edildi. İşin komik olmayan tarafı ise şaka olarak sunulan ancak mevcut rakamlarla, AssetDash verilerine göre Doge'yi dünyanın en büyük altın madenciliği şirketi Newmont Corporation'ın ardından 255. sıraya oturtmuş durumda. Bir başka deyişle ise 100 yıldan uzun bir süredir otomobil sektörünün en büyüklerinden biri olarak kabul edilmiş olan Ford Motor Company'nin piyasa değeri ise 45 milyar doların biraz üzerinde. Doge, listede geçtiğimiz 10 yılın yıldızlarından Twitter'ı da alaşağı etmeyi başarmış gözüküyor. Mavi Kuş için biçilen değer, 50 milyar dolara yakın. Gideceği yer ise kesinlikle kestirilemiyor. O yüzden Ay'da madencilik yapan görselleri tweet aleminde paylaşıladuruyor.