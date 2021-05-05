Dogecoin neden yükseliyor? Yüzyıllık dev şirketleri solda sıfır bıraktı! Yatırımcısı dört köşe oldu | Doge 5 Mayıs analizi!
Dogecoin'in sınır tanımayan artışı devam ediyor. Diğer kripto paralarda hızla düşüş sürerken, şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin rekorlar kırmaya devam ediyor. Dogecoin (DOGE) fiyatı 0,50 doların üzerine çıktı ve yükselişi 0,67 dolara kadar devam etti. Kripto paralarla ilgilenenler ise güncel Dogecoin yorumlarını araştırmaya başladı. Her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk etkisiyle daha fazla insan tarafından bilinmeye başlayan Dogecoin yüzde 30 bin yükseldi. Analistlere göre, şaka amaçlı ortaya çıkan Dogecoin'in gerçek bir kripto para birimine dönüşmeye başlıyor olabileceği sürülüyor. Peki, Dogecoin neden yükseliyor? İşte DOGE 5 Mayıs grafik teknik yorum ve analizi!
Dogecoin'in önlenemez artışı devam ediyor. Kripto paralarda hızla düşüş sürerken, şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin rekorlar kırmaya devam ediyor. Dogecoin (DOGE) fiyatı 0,50 doların üzerine çıktı ve yükselişi 0,67 dolara kadar devam etti. Kripto paralarla ilgilenenlerde ise gözler Dogecoin yorumlarına çevrildi. Neredeyse her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk etkisiyle daha fazla insan tarafından bilinmeye başlayan Dogecoin yüzde 30 bin yükseldi. Dolayısıyla şaka amaçlı ve hiçbir amacı olmayan Dogecoin gerçek bir kripto para birimine dönüşmeye başlıyor olabilir. İşte DOGE 5 Mayıs hedefi, grafik teknik yorum ve analizi!
DOGECOIN'İN GİDİŞATI NE YÖNDE? ANALİST YORUMLARI
Analistler ise bu noktada ikiye ayrılıyor. Bazı isimler Dogecoin'in artık gerçekten benimsendiğini ve bundan sonra şaka amaçlı bir coin olarak anılmayacağını dile getirirken, bazı isimler piyasadaki heyecanın dinmesi ile Dogecoin'in yine eski günlerine döneceğine inanıyor.
ARTIK İŞİN ŞAKASI YOK!
3 saat gibi kısa bir sürede hayata geçirilen Dogecoin, şimdilerde piyasa değeri bugün itibariyle 63 milyar 737 milyon dolar seviyesine yükseldiği tespit edildi. İşin komik olmayan tarafı ise şaka olarak sunulan ancak mevcut rakamlarla, AssetDash verilerine göre Doge'yi dünyanın en büyük altın madenciliği şirketi Newmont Corporation'ın ardından 255. sıraya oturtmuş durumda. Bir başka deyişle ise 100 yıldan uzun bir süredir otomobil sektörünün en büyüklerinden biri olarak kabul edilmiş olan Ford Motor Company'nin piyasa değeri ise 45 milyar doların biraz üzerinde. Doge, listede geçtiğimiz 10 yılın yıldızlarından Twitter'ı da alaşağı etmeyi başarmış gözüküyor. Mavi Kuş için biçilen değer, 50 milyar dolara yakın. Gideceği yer ise kesinlikle kestirilemiyor. O yüzden Ay'da madencilik yapan görselleri tweet aleminde paylaşıladuruyor.