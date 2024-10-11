Emekli maaş farkı, prim, yaş sistemi değişecek mi? Mini EYT paketi gibi 8 yeni reform geliyor: ’Sıfır’ zam önlenecek

2024 yılına girilmesiyle birlikte Meclis 'te yeni yasama dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor. Sosyal güvenlik alanında hayata geçirilmesi planlanan 8 önemli reform, hem emeklilik sisteminde hem de çalışma hayatında köklü değişiklikler getirecek. Bu düzenlemeler, milyonlarca çalışanı ve emekliyi doğrudan ilgilendirirken, aynı zamanda gelir artırıcı tedbirlerle sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini de sağlamayı hedefliyor. İşte 8 yeni reforma dair detaylar...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin detayları A Para canlı yayınında aktardı.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar...

Yeni Yasama Dönemi ve Reformlar

Yeni yasama dönemi ile birlikte birçok reform ve yasal düzenleme beklenmektedir. Bu reformların çoğu, Orta Vadeli Program doğrultusunda hazırlanmış bir takvim çerçevesinde Meclis'e sunulacaktır.

Erken emeklilik gibi konular, küçük esnaf için öngörülmekte ve 7.200 gün olan prim ödeme şartının, 99.000 günden nasıl değişeceği üzerinde tartışmalar sürmektedir. Bu düzenlemeler, geniş kitleleri etkileyecek önemli değişikliklerdir.