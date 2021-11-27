Faizler düştü! İndirimli araç kampanyaları mest etti! Baldan tatlı! Koç finans, VDG ve Renault’tan otomobil alacaklara dev hizmet!

Renault Megane, Yeni Clio ve Taliant İndirim Fırsatları Başladı!

Renault'un sevilen ve Türkiye'de de bir hayli tutulan otomobil modelleri için yeni Kasım ayı finansman ve indirim kampanyaları başladı. Kasım 2021'den itibaren geçerli olacak kampanyalar kapsamında otomobil satın almak isteyenler için özel fırsatlar sunulacak.