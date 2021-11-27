Bankalarda ihtiyaç kredisi çekecek olanlar dikkat! Aralık ayı bitmeden 10, 20, 30 bin TL için başvuru yapanlara...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi almak isteyenler bankaları tek tek inceliyor. Denizbank, İşbankası, TEB, Halkbank, Akbak, Vakıfbank ve daha pek çok banka faiz oranlarını güncelledi. Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde bankalardan 10, 20, 30, 40, 50, 100 bin TL çekenler ne kadar faiz ödeyeceklerini, aylık kaç TL ödeme yapacaklarını merak ediyor. Örneğin Halkbank'tan 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık 385,81 TL ödeme yapıyor. Bankanın faiz oranı 1,58... Ziraat Bankası'ndan 20 bin TL tüketici kredisi çekenler aylık 773,15 TL geri ödeme yapıyor. Banka söz konusu kredi için % 1,59 faiz yapıyor. İşte tüm bankaların kredi faiz oranları...