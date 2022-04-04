Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta
Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlar anında Akbank'ın faizsiz kredi fırsatından yararlanabilecek. Nakit ihtiyacı çekenlerin %0 faiz oranları ile yararlanabilecekleri hoş geldin kredisi kapsamında Nisan ayında da Akbank bir ilke imza atmayı başardı. Tam 7.500 TL'ye varan Hoş Geldin kredisine başvurularını yapanlar anında nakit ihtiyaçları için cazip çözüm önerilerinden yararlanabilecekler. Nakit ihtiyaçlarının çözümlerinde bankalardan gelen yeni destekler faizsiz seçenekleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Akbank'ın yeni müşterilerine özel faizsiz kredi fırsatı detayları
04.04.2022 10:12 - Son Güncelleme: 04.04.2022 10:12
Akbank Mobil'den hemen müşteri olanlara %0 faizli 7.500 TL'ye varan kredi veriliyor. Geçtiğimiz dönemde düşük faiz oranları ile sağladığı yeni müşterilerine özel kredi fırsatı sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek sunulacak. Akbank'ın dijital kanalları üzerinden kolayca başvuru yapılarak kullanılabilecek.
Mobilden Başvuranlara Anında Faizsiz İhtiyaç Kredisi!
Akbank Mobil'den Akbanklı olma sürecini tamamlayan tüm vatandaşlara 7.500 TL kredi, %0 faiz oranları ile sunulacak. Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirerek, ''Akbanklı Olmak İstiyorum'' butonu üzerinden işlem yapan ve ilk defa uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklıların faizsiz kredi fırsatından yararlanması sağlanacak.