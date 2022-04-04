RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlar anında Akbank'ın faizsiz kredi fırsatından yararlanabilecek. Nakit ihtiyacı çekenlerin %0 faiz oranları ile yararlanabilecekleri hoş geldin kredisi kapsamında Nisan ayında da Akbank bir ilke imza atmayı başardı. Tam 7.500 TL'ye varan Hoş Geldin kredisine başvurularını yapanlar anında nakit ihtiyaçları için cazip çözüm önerilerinden yararlanabilecekler. Nakit ihtiyaçlarının çözümlerinde bankalardan gelen yeni destekler faizsiz seçenekleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Akbank'ın yeni müşterilerine özel faizsiz kredi fırsatı detayları

takvim.com.tr
04.04.2022 10:12 - Son Güncelleme: 04.04.2022 10:12
Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

Akbank Mobil'den hemen müşteri olanlara %0 faizli 7.500 TL'ye varan kredi veriliyor. Geçtiğimiz dönemde düşük faiz oranları ile sağladığı yeni müşterilerine özel kredi fırsatı sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek sunulacak. Akbank'ın dijital kanalları üzerinden kolayca başvuru yapılarak kullanılabilecek.

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Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

Mobilden Başvuranlara Anında Faizsiz İhtiyaç Kredisi!

Akbank Mobil'den Akbanklı olma sürecini tamamlayan tüm vatandaşlara 7.500 TL kredi, %0 faiz oranları ile sunulacak. Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirerek, ''Akbanklı Olmak İstiyorum'' butonu üzerinden işlem yapan ve ilk defa uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklıların faizsiz kredi fırsatından yararlanması sağlanacak.

Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

7.500 TL'ye vara Hoş Geldin kredisi, faizsiz olarak başvurularını tamamlayanların hesaplarına şubelere gitmeye gerek kalmadan yatırılmaktadır.

Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

12 Ay Vade Olanağı Sunulacak!

Akbank Hoş Geldin kredisinden yararlanarak 1.000 TL'den 7.500 TL'ye kadar tüm yeni Akbanklı olanların 12 ay vadede %0 faizle kredi kullanması sağlanacak.

Faizin ipi çekildi! Bahara özel faizsiz kredi paketleri ile para musluğu patlayacak, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta

Son yıllarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faizsiz, masrafsız, şubesiz gibi seçeneklerle kredi vermeye başlayan birçok banka, 2022 yılında adeta birbiri ile yarışmaya başladılar.

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