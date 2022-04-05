📣Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile ilgilenenler müjde! ✍Besicilik kredisi 2022 başvuru şartları! Besicilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, TEB...

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen binlerce vatandaşlar besicilik kredisi 2022 başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yönde bir girişim hedefleyenler de birikimlerinin yanı sıra bankalardan kredi çekerek bu hayaline kavuşmak istiyor. Tarımsal hayatı ve hayvancılığı desteklemek için paketler sunan bankaların sundukları besicilik kredisi imkanları ve başvuru şartları farklılık gösteriyor. Haberimizde Ziraat Bankası, TEB, İşbankası, Şekerbank gibi pek çok seçeneğin besicilik kredisi başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik. İşte detaylar!