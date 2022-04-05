📣Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile ilgilenenler müjde! ✍Besicilik kredisi 2022 başvuru şartları! Besicilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, TEB...
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen binlerce vatandaşlar besicilik kredisi 2022 başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yönde bir girişim hedefleyenler de birikimlerinin yanı sıra bankalardan kredi çekerek bu hayaline kavuşmak istiyor. Tarımsal hayatı ve hayvancılığı desteklemek için paketler sunan bankaların sundukları besicilik kredisi imkanları ve başvuru şartları farklılık gösteriyor. Haberimizde Ziraat Bankası, TEB, İşbankası, Şekerbank gibi pek çok seçeneğin besicilik kredisi başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik. İşte detaylar!
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen binlerce vatandaşlar besicilik kredisi 2022 başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yönde bir girişim hedefleyenler de birikimlerinin yanı sıra bankalardan kredi çekerek bu hayaline kavuşmak istiyor. Tarımsal hayatı ve hayvancılığı desteklemek için paketler sunan bankaların sundukları besicilik kredisi imkanları ve başvuru şartları farklılık gösteriyor. Haberimizde Ziraat Bankası, TEB, İşbankası, Şekerbank gibi pek çok seçeneğin besicilik kredisi başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik. İşte detaylar!
ZİRAAT BANKASI BESİCİLİK KREDİSİ
Çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek / tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için sunulan kredilerimizdir.
Büyükbaş / küçükbaş hayvancılık (besi, süt hayvancılığı; damızlık hayvancılık vb.), kanatlı hayvancılık (tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık vb.), arıcılık vb. konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanılabilmektedir.
Özellikleri
Hayvansal üretim kapsamında ihtiyaç duyulan;
Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan alımına ilişkin giderlerinizi, İşletme Kredilerimiz ile,
Ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla / arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderlerinizi, Yatırım Kredilerimiz ile karşılayabilirsiniz.
Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.