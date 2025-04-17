Faiz yükselirse altın düşer mi? 1 Dolar kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz kurunda son durum!

Merkez Bankası'nın faiz artırımı, döviz kurları ve altın fiyatlarını gündeme getiriyor. Faiz kararının ardından 1 Dolar kaç TL olduğu ve 17 Nisan güncel altın fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki faiz yükselirse altın düşer mi? İşte konuya dair son durum!
FAİZ YÜKSELİRSE ALTIN DÜŞER Mİ?
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Bu karar, kredi faizlerini ve vatandaşların finansal yüklerini doğrudan etkileyebilir. Ekonomist Muhammet Bayram, faiz artışının beklenmedik olduğunu belirtti ve "Yabancı kuruluşlardan Goldman Sachs, 350 baz puanlık artışı doğru tahmin etti. Bu adım, Merkez Bankası'nın faiz artırımı yaptığına işaret ediyor" dedi. Ayrıca, Bayram 1 milyon TL yatıran birinin 32 gün içinde 35-40 bin TL faiz alabileceğini ifade etti, bu da artan faizle birlikte bankacılık sisteminden elde edilecek gelirde önemli bir yükselişe işaret ediyor.
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir dönem başladı. Kredi kartı kullananlardan konut kredisi çekecek olanlara kadar herkes bu karardan etkilenecek. Özellikle gecikme faiz oranlarında artış beklenirken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kredi maliyetleri daha da yükseldi. Uzmanlar, bu faiz artışının sürpriz olduğunu belirtiyor ve vatandaşların finansal planlamalarını buna göre gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Faiz artışı, ekonomide sıkılaşma sinyali olarak değerlendiriliyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını değerlendirerek, küresel ve yerel gelişmelerin ekonomik dengeler üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Çetinkaya, özellikle 19 Mart sonrası yaşanan gelişmelerin kur üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu etkinin nisan ayında enflasyona yansıyacağını belirtti. Alınan faiz kararının piyasalar üzerinde dengeleyici bir rol oynadığını vurgulayan Çetinkaya, bu adımla ekonomik anlamda bir nebze rahatlama sağlandığını ifade etti.
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararını değerlendirerek döviz kurundaki olası dalgalanmalara karşı faiz artırımlarının devam edebileceğini söyledi.
Ekonomi yönetiminin odağında kur dengesinin bulunduğunu belirten Okşak, Türk Lirası'nı cazip hale getirecek ekonomik yapının yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen güçlü bir faiz artışı yapıldığını vurguladı. Haziran ayı itibarıyla faiz indirimi sürecinin başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.