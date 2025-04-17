GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş kredi faiz oranlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından kamu ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde uyguladığı faiz oranları yeniden şekillendi. Kredi çekmeyi planlayanlar için en avantajlı seçenekler hangileri? Hangi banka ne kadar taksit istiyor, toplam geri ödeme ne kadar tutuyor? Tüm güncel oranlar ve detaylar haberimizde…