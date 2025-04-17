GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş kredi faiz oranlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından kamu ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde uyguladığı faiz oranları yeniden şekillendi. Kredi çekmeyi planlayanlar için en avantajlı seçenekler hangileri? Hangi banka ne kadar taksit istiyor, toplam geri ödeme ne kadar tutuyor? Tüm güncel oranlar ve detaylar haberimizde…
Yapı Kredi: %4,09 faizle 3.146 TL aylık taksit | Toplam ödeme: 113.579 TL
İş Bankası: %4,30 faizle 3.254 TL | Toplam ödeme: 117.440 TL
VakıfBank: %4,79 faizle 3.513 TL | Toplam ödeme: 126.744 TL
Ziraat Bankası: %4,99 faizle 3.620 TL | Toplam ödeme: 130.617 TL
Politika Faizi %46'ya Yükseldi!
TCMB, enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürerek politika faizini %42,5'ten %46'ya çıkardı. Bu hamleyle birlikte gecelik borçlanma ve borç verme oranları da yukarı yönlü güncellendi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini 3,5 puan artırarak %46 seviyesine çekti. Aynı zamanda gecelik vadeli borç verme faiz oranı %49'a, borçlanma faizi ise %44,5'e yükseldi. Bu karar, sıkı para politikası duruşunun süreceğine dair net bir mesaj taşıyor.
🔐 Sıkı Para Politikası Sürecek
TCMB, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürecektir. Maliye politikasındaki eş güdüm, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır."
Kurul, faiz kararlarını veri odaklı şekilde ve toplantı bazında belirlemeye devam edecek. Aynı zamanda finansal piyasalardaki son gelişmelere karşı ilave adımlar da hızla atılacak.
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Kaynak: takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri