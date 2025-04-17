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GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizinin yüzde 42,5'ten 46'ya çıkarılmasına karar verdi. Bu karar sonrasında vatandaşlar ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranlarını oldukça merak ediyor. 36 ay vadeli ihtiyaç ve taşıt kredilerde aylık taksit ve toplam ödeme tutarları değişiklikler gösteriyor. Peki hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:04
GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş kredi faiz oranlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından kamu ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde uyguladığı faiz oranları yeniden şekillendi. Kredi çekmeyi planlayanlar için en avantajlı seçenekler hangileri? Hangi banka ne kadar taksit istiyor, toplam geri ödeme ne kadar tutuyor? Tüm güncel oranlar ve detaylar haberimizde…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

💳 50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Oranları

Yapı Kredi: %4,09 faizle 3.146 TL aylık taksit | Toplam ödeme: 113.579 TL

İş Bankası: %4,30 faizle 3.254 TL | Toplam ödeme: 117.440 TL

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

VakıfBank: %4,79 faizle 3.513 TL | Toplam ödeme: 126.744 TL

Ziraat Bankası: %4,99 faizle 3.620 TL | Toplam ödeme: 130.617 TL

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Halkbank: %5,25 faizle 3.762 TL | Toplam ödeme: 135.711 TL

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

🚗 300.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Oranları

İş Bankası (0 km): %3,70 faizle 17.690 TL | Toplam ödeme: 638.688 TL

VakıfBank (2. el): %3,99 faizle 18.568 TL | Toplam ödeme: 670.292 TL

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Ziraat Bankası (2. el): %4,79 faizle 21.076 TL | Toplam ödeme: 760.586 TL

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Halkbank (2. el): %5,15 faizle 22.243 TL | Toplam ödeme: 802.464 TL

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Politika Faizi %46'ya Yükseldi!

TCMB, enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürerek politika faizini %42,5'ten %46'ya çıkardı. Bu hamleyle birlikte gecelik borçlanma ve borç verme oranları da yukarı yönlü güncellendi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini 3,5 puan artırarak %46 seviyesine çekti. Aynı zamanda gecelik vadeli borç verme faiz oranı %49'a, borçlanma faizi ise %44,5'e yükseldi. Bu karar, sıkı para politikası duruşunun süreceğine dair net bir mesaj taşıyor.


GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2025: İhtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

🔐 Sıkı Para Politikası Sürecek

TCMB, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürecektir. Maliye politikasındaki eş güdüm, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır."

Kurul, faiz kararlarını veri odaklı şekilde ve toplantı bazında belirlemeye devam edecek. Aynı zamanda finansal piyasalardaki son gelişmelere karşı ilave adımlar da hızla atılacak.

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Kaynak: takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri