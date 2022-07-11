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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

TMO tarafından yapılan açıklamaya göre 129 liradan satışa sunulan ayçiçek yağının fiyatı 135 liraya yükseltildi. Zincir marketler tarafından yapılan indirimler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yağ fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101, BİM ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
11.07.2022 10:03 - Son Güncelleme: 11.07.2022 10:03
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

Zincir marketler tarafından yapılan indirimler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yağ fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101, BİM ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI


BİM Sole Ayçiçek Yağı 1 litre 32,50 TL
BİM Sole Ayçiçek Yağı 2 litre 65 TL
BİM Sole Ayçiçek Yağı 5 litre 146 TL

Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • Sırma Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
  • Sırma Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
  • Torku Ayçiçek Yağı 2 litre 74,90 TL
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi
  • Sırma Ayçiçek Yağı Pet 5 litre 175,00 TL
  • Komili Ayçiçek Yağı 5 litre 175,00 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
  • Komili Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi
  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 litre 57,95 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 litre 184,90 TL
  • Vera Ayçiçek Yağı 2 litre 68,50 TL
  • Vera Ayçiçek Yağı 1 litre 34,50 TL
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi
  • Komili Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre 184,90 TL
  • Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 litre 154,00 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre 30,90 TL

  • MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

  • Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre: 157,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre fiyatı: 169,90 TL
  • Kırlangıç Ayçiçek Yapı 4 litre: 157,90 TL
  • Turna Ayçiçek Yağı 4 litre: 134,90 TL
  • Emek Ayçiçek Yapı 4 litre: 129,90 TL
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • Carrefour Ayçiçek Yağı 2 litre: 69,00 TL
  • Carrefour Ayçiçek Yağı 5 litre: 155,00 TL
  • Komili Ayçiçek Yağı 4 litre: 174,50 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 4 litre: 159,90 TL
  • Orkide Ayçiçek Yağı 2 litre: 93,90 TL
  • Yudum Ayçiçek Yapı 2 litre: 98,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 199,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre 174,90 TL
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