Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi

Zincir marketler tarafından yapılan indirimler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yağ fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101, BİM ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...