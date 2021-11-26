Faiz oranları al aşağı oldu! Bankalarda ihtiyaç kredisi çekecek olanlar dikkat! Aralık ayı bitmeden 10, 20, 30 bin TL için başvuru yapanlara...
Düşük faizli ihtiyaç kredisi almak isteyenler bankaları tek tek inceliyor. Denizbank, İşbankası, TEB, Halkbank, Akbak, Vakıfbank ve daha pek çok banka faiz oranlarını güncelledi. Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde bankalardan 10, 20, 30, 40, 50, 100 bin TL çekenler ne kadar faiz ödeyeceklerini, aylık kaç TL ödeme yapacaklarını merak ediyor. Örneğin Halkbank'tan 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık 385,81 TL ödeme yapıyor. Bankanın faiz oranı 1,58... Ziraat Bankası'ndan 20 bin TL tüketici kredisi çekenler aylık 773,15 TL geri ödeme yapıyor. Banka söz konusu kredi için % 1,59 faiz yapıyor. İşte tüm bankaların kredi faiz oranları...
26.11.2021 15:10
- Son Güncelleme: 26.11.2021 15:10
Düşük faizli kredi çekmek isteyenler bankaların en güncel faiz oranlarını araştırıyor. Faizler düştüğünde milyonlarca kişi hemen bankaların faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB, İş Bankası ve diğer tüm bankaların yeni faiz oranları haberimizde! Düşük miktarda kredi çekmek isteyen vatandaşlar haliyle faizin de düşük olmasını istiyor. Peki hangi banka 10, 20, 30, 40, 50, 100 bin TL'ye ne kadar faiz biçiyor. İşte detaylar...