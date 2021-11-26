Faiz oranları al aşağı oldu! Bankalarda ihtiyaç kredisi çekecek olanlar dikkat! Aralık ayı bitmeden 10, 20, 30 bin TL için başvuru yapanlara...

Düşük faizli kredi çekmek isteyenler bankaların en güncel faiz oranlarını araştırıyor. Faizler düştüğünde milyonlarca kişi hemen bankaların faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB, İş Bankası ve diğer tüm bankaların yeni faiz oranları haberimizde! Düşük miktarda kredi çekmek isteyen vatandaşlar haliyle faizin de düşük olmasını istiyor. Peki hangi banka 10, 20, 30, 40, 50, 100 bin TL'ye ne kadar faiz biçiyor. İşte detaylar...