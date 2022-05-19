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EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi hükümetin EYT ile ilgili düzenlemesini dört gözle bekliyor. 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar prim ve gün sayısını doldurdukları takdirde EYT'li sayılabiliyorlar ancak bir detay var. 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT'li sayılmayabilirsiniz.

19.05.2022 09:22 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:22
EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

EYT'de son durum gündemde en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. EYT'deki bir detayı Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan anlattı.

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EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

Soru: 2020'nin ekim ayında öğretmenlikten emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı, yararlanabilecek miyim? Çıkarsa emekli ikramiyesi ile emekli maaşım artacak mı? Ahmet S.

EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

Cevap: 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sonuna gelindi. Açıklamalara göre temmuz ayında düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşları artacak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.

EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

DUL EŞE YÜZDE 60 MAAŞ BAĞLANIR

Soru: Emekli sandığı emeklisiyim. Eşim ve evlenmemiş bir kızım var. Benim vefatım durumunda eşim ve kızım ne oranda yetim aylığı alacak? Bu bürokratik işlemler için nereye ve nasıl müracaat edilecek? Sedat K.

EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

Cevap: Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 60 oranında aylık bağlanırken, yetim kıza yüzde 30 oranında ölüm aylığı bağlanır. Tüm bu işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülür.

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