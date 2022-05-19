EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!

DUL EŞE YÜZDE 60 MAAŞ BAĞLANIR

Soru: Emekli sandığı emeklisiyim. Eşim ve evlenmemiş bir kızım var. Benim vefatım durumunda eşim ve kızım ne oranda yetim aylığı alacak? Bu bürokratik işlemler için nereye ve nasıl müracaat edilecek? Sedat K.