EYT’de o detaya dikkat! 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT’den yararlanamazsınız!
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi hükümetin EYT ile ilgili düzenlemesini dört gözle bekliyor. 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar prim ve gün sayısını doldurdukları takdirde EYT'li sayılabiliyorlar ancak bir detay var. 1999 öncesi sigortalı olsanız bile EYT'li sayılmayabilirsiniz.
19.05.2022 09:22 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:22
EYT'de son durum gündemde en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. EYT'deki bir detayı Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan anlattı.
Cevap: 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sonuna gelindi. Açıklamalara göre temmuz ayında düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşları artacak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.