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Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü

Son dakika haberi... Konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte kira fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Devletler ise kiralarda fahiş artışı önlemek için bir dizi önlem üzerinde çalışma başlattı. Türkiye'de de 3 bakanlık kira fiyatlarıyla ilgili ortak bir çalışma için düğmeye bastı. Buna göre tavan fiyat da dahil olmak üzere birçok uygulama üzerinde çalışılıyor.

22.05.2022 07:55 - Son Güncelleme: 22.05.2022 07:56
Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü

Tüm dünyada artan kira rakamlarıyla ilgili ilk müdahale Hollanda Hükümeti'nden geldi. Hükümet konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak amacıyla serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için kolları sıvadı.

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Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü

Hollanda'da artık ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Böylece fahiş düzeyde artan kira fiyatları baskılanacak ve orta gelir grubunun barınma sorunu çözülecek.

Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü

TAVAN FİYAT GÜNDEMDE
Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda tam gaz çalışıyor.

Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü

ÜÇ BAKANLIK DEVREDE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.

Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü

ABD'DE RANZA RANZA KİRALAMA BAŞLADI
Hollanda Hükümeti'nin kira artışlarına karşı aldığı bu karar, gözü diğer ülkelere çevirdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı.

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