Fahiş kira artışına düzenleme! 3 bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki kira formülü
Son dakika haberi... Konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte kira fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Devletler ise kiralarda fahiş artışı önlemek için bir dizi önlem üzerinde çalışma başlattı. Türkiye'de de 3 bakanlık kira fiyatlarıyla ilgili ortak bir çalışma için düğmeye bastı. Buna göre tavan fiyat da dahil olmak üzere birçok uygulama üzerinde çalışılıyor.
22.05.2022 07:55 - Son Güncelleme: 22.05.2022 07:56
ÜÇ BAKANLIK DEVREDE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.