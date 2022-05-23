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Haberler Ekonomi Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

4 Temmuz'da milyonlarca memurun hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Mevcutta memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor. Enflasyon tahminlerine göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. İşte memur aile yardımı zammına ilişkin ipuçları!

takvim.com.tr
23.05.2022 10:14 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:14
Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

Temmuz ayında memurlar ne kadar maaş zammı alacaklarını merak edip araştırıyor. Ayrıca maaşlarla birlikte aile yardımları da artışa geçecek. Memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında %7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımıyla alacak. Enflasyon ipuçlarına göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. Peki, Eş için aile yardımı kaç TL olacak? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü aile yardımı ne kadar zamlanacak? İşte memurların merak ettiği aile yardımı zammına ilişkin merak edilenler!

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Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

Memurlar bir yandan ek gösterge düzenlemesini merakla beklerken, bir yandan da Temmuz zammına kilitlendi.

Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

Temmuz'da memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımında alacak.

Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor.

Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

Bu ödeme Temmuz'da memur maaş katsayısıyla birlikte yükselecek.

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