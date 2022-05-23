Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Temmuzda çifte kazanç tablosu!
4 Temmuz'da milyonlarca memurun hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Mevcutta memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor. Enflasyon tahminlerine göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. İşte memur aile yardımı zammına ilişkin ipuçları!
23.05.2022 10:14 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:14
Temmuz ayında memurlar ne kadar maaş zammı alacaklarını merak edip araştırıyor. Ayrıca maaşlarla birlikte aile yardımları da artışa geçecek. Memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında %7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımıyla alacak. Enflasyon ipuçlarına göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. Peki, Eş için aile yardımı kaç TL olacak? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü aile yardımı ne kadar zamlanacak? İşte memurların merak ettiği aile yardımı zammına ilişkin merak edilenler!
Temmuz'da memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımında alacak.