Fiyat listesi az evvel görücüye çıktı! Bu hafta Keysmart indirimde! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG 28-29-30 MAYIS 2023!

BİM'de bu hafta neler var sorusu 27 Mayıs itibariyle sıkça araştırılır oldu. Haftanın son iş gününde marketler yeni indirimlerini duyurdu. Bu noktada BİM 28-29-30 Mayıs ve 2 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte BİM indirimleri...