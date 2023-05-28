Fiyat listesi az evvel görücüye çıktı! Bu hafta Keysmart indirimde! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG 28-29-30 MAYIS 2023!
BİM, yayımladığı 28-29-30 Mayıs, 2 Haziran aktüel ürünler kataloğuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta, özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar ve evini yenilemek isteyenler için oldukça cazip fırsatlar sunuluyor. Kampanyaya dahil olan ürünler arasında Keysmart ve birçok ünlü markanın ürünleri de bulunuyor. İndirimli ürünlerin sergilendiği bu katalog, araştırılan bir liste haline geliyor. BİM, müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunma konusunda öncü bir marka olarak biliniyor. Her hafta düzenli olarak yayımlanan aktüel ürünler kataloğu, müşterilere ekonomik alışveriş yapma imkanı tanıyor. 28-29-30 Mayıs, 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu ise özellikle ev dekorasyonuna odaklanarak beklentileri karşılamayı hedefliyor.
28.05.2023 12:03 - Son Güncelleme: 28.05.2023 12:03
BİM'de bu hafta neler var sorusu 27 Mayıs itibariyle sıkça araştırılır oldu. Haftanın son iş gününde marketler yeni indirimlerini duyurdu. Bu noktada BİM 28-29-30 Mayıs ve 2 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte BİM indirimleri...