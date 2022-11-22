Fahiş fiyata 3'lü formül! Başkan Erdoğan açıkladı yeni uygulamalar geliyor
Son dakika haberleri... Aralarında dev zincir marketlerin de olduğu 21 işletmeye haksız fiyat artışı yaptıkları nedeniyle yaklaşık 9.5 milyon TL ceza uygulanmıştı. Başkan Erdoğan da vatandaşın cebine göz diken şirketlere daha ağır ve ciddi yaptırımların geldiğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomide vatandaşın cebine göz diken ve fiyatların artmasına neden olanlarla ilgili para cezasının dışında da ağır yaptırımların olduğu bir paketten söz etti ve "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımlar kabinede masada olacak" dedi. İşte atılan ve atılacak adımlara ilişkin detaylar;
TEMEL ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI YAPMIŞLARDI; CEZASIZ KALMADI
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, binlerce ulusal ve yerel düzeyde çalışan zincir marketleri takibe aldı.
Temel ihtiyaç maddeleri yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan ve sabun gibi temel ihtiyaçlardaki fiyatlar tek tek incelendi. fahiş artışlar ise cezasız kalmadı.
TİCARET BAKANLIĞI HIZLA ADIM ATTI
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2022 yılının 7'nci toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi. Gerçekleştirilen zirvede temel ihtiyaç maddelerinde fiyat artışları değerlendirildi.
BÜYÜK MARKETLER DE LİSTEDE!
Gıda ve temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla, ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak denetim raporları değerlendirildi.
9 MİLYON CEZA
Bu kapsamda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: KABİNE TOPLANTISINDA PARA DIŞINDA YAPTIRIM GELECEK
Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor.
Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.
"ÜRKÜTÜCÜ GELEBİLİR"
Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım.
PANDEMİ BAŞINDAN BU YANA 56 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
Diğer yandan Ticaret Bakanlığı açıklamasında pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına bakıldığı kaydedildi.
Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin lira para cezası uygulandı.