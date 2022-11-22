Fahiş fiyata 3’lü formül! Başkan Erdoğan açıkladı yeni uygulamalar geliyor

BÜYÜK MARKETLER DE LİSTEDE!

Gıda ve temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla, ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak denetim raporları değerlendirildi.

9 MİLYON CEZA

Bu kapsamda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.