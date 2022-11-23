Aile Bakanlığı PTT'den 12 ay boyunca verecek! 1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! e-Devlet'ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her yıl milyonlarca lira destek sağlıyor. Bakanlığın sağladığı destekler arasında çok fazla gündemde olmayan ancak herkesin faydalanabileceği destekler bulunuyor. Milyonlarca lira ödemeler banka hesaplarına yatırılırken, bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar ödemelerden faydalanamıyor. Bunlardan biri de aile destek ödemeleri. İşte başvuru şartları ve detaylar haberimizde...