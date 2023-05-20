BİM hafta sonu kataloğu şimdi yayımda! Hafta sonu (19- 20-21 Mayıs 2023) BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Chef's ürünleri...
BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste | 19 Mayıs 2023 Cuma günü ile birlikte hafta sonu BİM mağazalarında envai çeşit ürün indirime girdi. Her hafta merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu haftanın yeni indirimleri belli oldu. İşte BİM 19-20-21 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu.
20.05.2023 11:27 - Son Güncelleme: 20.05.2023 11:27
BİM 19 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bu hafta sonu Chef's ürünleri uygun fiyata satılıyor. Bu Cumartesi ve Pazar indirimli tam liste haberimizde yer alıyor. Bu hafta BİM katalog aktüel indirimleri arasında Karnıyarık Tenceresi, Tava, Ocak Üstü Tost Tavası, Emaye Kupa yer alıyor. İşte, BİM 19-20-21 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi…