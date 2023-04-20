RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

EYT'yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

8 Eylül 1999 sonrası 2000 - 2008 arasında doğanlar, AK Parti'nin 3600 günden emeklilik düzenlemesi nedeniyle, emeklilik yaşını beklemek yerine erken emeklilik yapmak istiyorlar. Ancak, hükümet, EYT'lerin taleplerini reddetti ve kademeli emeklilik sistemi önerdi. Şimdi, kısmi emeklilik sistemine geçme zamanı geldi.

takvim.com.tr
20.04.2023 16:10 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:10
EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

Günümüzde, emeklilik sistemi birçok kişi için belirsizlik ve kaygı yaratan bir konudur. AK Parti tarafından hazırlanan EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişi erken emeklilik müjdesi verilmişti.

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EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

Ancak, düzenlemenin yasalaşması sonrasında, staj ve çıraklık mağdurları gibi bazı gruplar kapsam dışı bırakılmış ve emeklilik hakkını kaybedenlerin sadece tek bir günle 17 yıl daha fazla çalışması tepkilere neden olmuştur.

EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

Bu sebeple, kademeli emeklilik tablosu talep edilmiştir. Bu talep karşılık bulmamış, ancak kısmi emeklilik hakkı müjdesi verilmiştir.

EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

Emeklilik Düzenlemesi ve Kısmi Emeklilik Hakkı

AK Parti hükümeti, EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi vermişti.

EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...

Bu müjde ile birlikte aranılan emeklilik şartları değiştirilmiş, yaş şartı kaldırılmış ve prim gün şartı ile sigorta süresi dolan kişilere erken emeklilik hakkı tanınmıştı.

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