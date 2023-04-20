EYT'yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi! Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil...
8 Eylül 1999 sonrası 2000 - 2008 arasında doğanlar, AK Parti'nin 3600 günden emeklilik düzenlemesi nedeniyle, emeklilik yaşını beklemek yerine erken emeklilik yapmak istiyorlar. Ancak, hükümet, EYT'lerin taleplerini reddetti ve kademeli emeklilik sistemi önerdi. Şimdi, kısmi emeklilik sistemine geçme zamanı geldi.
20.04.2023 16:10 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:10
Günümüzde, emeklilik sistemi birçok kişi için belirsizlik ve kaygı yaratan bir konudur. AK Parti tarafından hazırlanan EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişi erken emeklilik müjdesi verilmişti.
Emeklilik Düzenlemesi ve Kısmi Emeklilik Hakkı
AK Parti hükümeti, EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi vermişti.