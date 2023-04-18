Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500'e kadar...
Son dönemde yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı.
18.04.2023 08:31 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:31
Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu yükselişin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü bankanın altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
DÜNYACA ÜNLÜ BANKA TARİHİ İLAN ETTİ
Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu kapsamda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.
Bank of America'nın son dakika açıklamasına göre bu yükseliş hız kesmeden devam edecek ve ons altın fiyatının 2500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.