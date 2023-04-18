RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500'e kadar...

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500'e kadar...

Son dönemde yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı.

18.04.2023 08:31 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:31
Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500’e kadar...

Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu yükselişin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü bankanın altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500’e kadar...

DÜNYACA ÜNLÜ BANKA TARİHİ İLAN ETTİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu kapsamda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500’e kadar...

Bank of America'nın son dakika açıklamasına göre bu yükseliş hız kesmeden devam edecek ve ons altın fiyatının 2500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500’e kadar...

Ons altında yaşanan rekor seviye sonrası ons altın 2078 doları gördü.

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! 2 bin 500’e kadar...

Ons altının ilk göreceği rekor seviyenin ise 2100 dolar olacağı aktarıldı.

SON DAKİKA