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Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak?

En düşük emekli aylığı ödemesi Meclis'ten geçen yasayla 12 bin 500 liraya yükseltildi. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından 3.7 milyon kişiye 2 bin 500 liraya varan fark ödemesi yapılacak...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 07:04 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:04
Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak? 1

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten yasayı kabul etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme bu yasayla 12 bin 500 liraya çıktı.

Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak? 2

Düzenlemeden 3.7 milyon emekli yararlanacak. Yüzde 24.73'lük Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların aylık geliri, sağlanacak Hazine desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak? 3

NE ZAMAN YATIRILACAK?
Emeklilere Temmuz ayı aylık ödemeleri dün tamamlandı. Yeni düzenleme Temmuz ödeme dönemi itibariyle hayata geçirileceği için, yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak.

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