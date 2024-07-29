Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak?

1 TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten yasayı kabul etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme bu yasayla 12 bin 500 liraya çıktı.

2 Düzenlemeden 3.7 milyon emekli yararlanacak. Yüzde 24.73'lük Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların aylık geliri, sağlanacak Hazine desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.