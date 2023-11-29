EYT'yi 1 farkla kaçırana 45-46-47 yaşında emeklilik! Her 360 gün ekstra kazanç sağlıyor! 2000 sonrası 4/A ila 4/C statüsünde olanlar...

1 Türkiye'de binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir emeklilik fırsatı gündemde. Yeni düzenlemeler, belirli şartları sağlayan vatandaşlara 45 yaşında emekli olma imkanı sunuyor. Bu haberde, erken emeklilik için gerekli olan şartları ve bu fırsattan yararlanmak isteyenler için önemli bilgileri ele alacağız.

2 Erken Emeklilik İçin Temel Kriterler Erken emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşların karşılaması gereken bazı temel kriterler bulunuyor. Bu kriterler arasında, sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartları gibi unsurlar yer alıyor.