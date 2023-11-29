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EYT'yi 1 farkla kaçırana 45-46-47 yaşında emeklilik! Her 360 gün ekstra kazanç sağlıyor! 2000 sonrası 4/A ila 4/C statüsünde olanlar...

Milyonlarca kişinin özlemini duyduğu erken emeklilik, belirli meslek grupları için artık daha erişilebilir hale geliyor. Emeklilik hayallerini ertelemeksizin, 45, 46, 47 yaşlarındaki bireyler, özel durumlarını kullanarak emeklilik kapısını çalabiliyor. Erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi kritik bir rol oynuyor. Bu tarih, kişinin ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığı ve SGK'ya prim ödemeye başladığı tarihi ifade ediyor.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:31 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:31
EYT’yi 1 farkla kaçırana 45-46-47 yaşında emeklilik! Her 360 gün ekstra kazanç sağlıyor! 2000 sonrası 4/A ila 4/C statüsünde olanlar... 1

Türkiye'de binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir emeklilik fırsatı gündemde. Yeni düzenlemeler, belirli şartları sağlayan vatandaşlara 45 yaşında emekli olma imkanı sunuyor. Bu haberde, erken emeklilik için gerekli olan şartları ve bu fırsattan yararlanmak isteyenler için önemli bilgileri ele alacağız.

EYT’yi 1 farkla kaçırana 45-46-47 yaşında emeklilik! Her 360 gün ekstra kazanç sağlıyor! 2000 sonrası 4/A ila 4/C statüsünde olanlar... 2

Erken Emeklilik İçin Temel Kriterler

Erken emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşların karşılaması gereken bazı temel kriterler bulunuyor. Bu kriterler arasında, sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartları gibi unsurlar yer alıyor.

EYT’yi 1 farkla kaçırana 45-46-47 yaşında emeklilik! Her 360 gün ekstra kazanç sağlıyor! 2000 sonrası 4/A ila 4/C statüsünde olanlar... 3

Bu şartların her biri, erken emeklilik hakkını kazanmak için büyük önem taşıyor.

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