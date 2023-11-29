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BORÇLAR SİLİNİYOR! 80 maddelik torba yasa geçti! 1 Ocak 2014 tarihine dikkat!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek. Öte yandan 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci kez geçilecek olan enflasyon muhasebesinin vergi katkısı 80 milyar TL olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:16
BORÇLAR SİLİNİYOR! 80 maddelik torba yasa geçti! 1 Ocak 2014 tarihine dikkat! 1

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa geçti. Buna göre 1 Ocak 2014'ten öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek.

BORÇLAR SİLİNİYOR! 80 maddelik torba yasa geçti! 1 Ocak 2014 tarihine dikkat! 2

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesine geçerken, finans sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 592 vergi mükellefi enflasyon düzenlemesinin dışında tutulacak. Enflasyon muhasebesinin vergi etkisi, kamuya katkısı 70 milyar lirayı bulacak.

BORÇLAR SİLİNİYOR! 80 maddelik torba yasa geçti! 1 Ocak 2014 tarihine dikkat! 3

ENFLASYON MUHASEBESİ BAŞLIYOR
AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün başladı. Torba yasa teklifi ile enflasyon muhasebesinin kapsamı daraltılacak.

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