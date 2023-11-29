BORÇLAR SİLİNİYOR! 80 maddelik torba yasa geçti! 1 Ocak 2014 tarihine dikkat!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek. Öte yandan 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci kez geçilecek olan enflasyon muhasebesinin vergi katkısı 80 milyar TL olacak. İşte detaylar...
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa geçti. Buna göre 1 Ocak 2014'ten öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek.
Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesine geçerken, finans sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 592 vergi mükellefi enflasyon düzenlemesinin dışında tutulacak. Enflasyon muhasebesinin vergi etkisi, kamuya katkısı 70 milyar lirayı bulacak.
ENFLASYON MUHASEBESİ BAŞLIYOR
AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün başladı. Torba yasa teklifi ile enflasyon muhasebesinin kapsamı daraltılacak.