BORÇLAR SİLİNİYOR! 80 maddelik torba yasa geçti! 1 Ocak 2014 tarihine dikkat!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek. Öte yandan 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci kez geçilecek olan enflasyon muhasebesinin vergi katkısı 80 milyar TL olacak. İşte detaylar...