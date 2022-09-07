4 MÜJDE geldi: 45-46-47 yaşında emeklilik! SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 1996-1997-1999 yılında sigortalılar...

SSK, Bağkur, 4C, EYT, emekli, çalışan, erken emekli olmak isteyen tüm herkesi ilgilendiriyor. EYT mevzuusu, emekli maaşları, erken emeklilik yolları ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Vatandaşlar arasında, "Hem kendimin hemde babamın emekli aylığını alabilir miyim? İkimizde SGK' lıyız. Engelli erkek evlat ölen babasının emekli maaşını alabilir mi? Babam 2.5 ay önce rahmetli oldu. 28 senedir iş kazası geliri alıyordu yani emekliydi. Anneme maaşı bağlanır mı? Annem 1965 doğumlu. 1999 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş, geçtiğimiz yıl emekli oldu. EYT olmasaydı daha erken emekli olacaktı, bu yönde bir yasa çıkarsa dava yoluna gidebilir miyiz?" soruları soruldu. İşte iş hayatı ve emekliliğe dair merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!