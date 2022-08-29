2.600 TL taksitle ev sahibi olun! TOKİ'den Eylül'de 12.868 adet ucuz konut! 3+1 TOKİ daireleri 80 bin TL peşinatla satışta!
Ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. Eylül ayı boyunca başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 2.600 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Yüzbinlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ, farklı pek çok illerde de ve çeşitli sayılarda konut satışlarını yayınladı. Eylül ayı için olanları haberimizde derledik. Nerelerde ne kadar fiyata ev satışı yapılacağını, ihale detaylarını inceleyebilirsiniz. İşte TOKİ'den ucuz konut kampanyaları...
Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve az birikmiş parası olsa da zorlanmadan konut almak isteyenler TOKİ yeni projelerini yakından takip ediyor. Eylül ayına az bir zaman kala TOKİ yeni konut projelerini yayınladı ve tüm detaylara yer verildi. TOKİ'den aylık 2.600 TL taksitle ev sahibi olmak isteyenler hemen detayları araştırmaya başladı. Farklı illerdeki farklı projelere başvuru yapmak isteyenler için TOKİ konutları ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Şu anda mevcut 28 ilde 12.868 adet konut projesi yer alıyor. İşte TOKİ'den Eylül 2022 ucuz konut kampanyaları!
TOKİ EYLÜL AYI UCUZ KONUT KAMPANYALARI!
ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT ADIYAMAN - KAHTA
AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR
ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, YUKARIKOCAYATAK MAHALLESİ 583 ADET KONUT ANTALYA - SERİK
BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET BALIKESİR - KARESİ
BURDUR MERKEZ BOZKURT MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM 655 (648) ADET KONUT VE 41 (63) ADET TİCARET MERKEZİ BURDUR - MERKEZ
ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 101 KONUT VE 4 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ ÇANKIRI - ŞABANÖZÜ
DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT DENİZLİ - BOZKURT
DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ 1.ETAP 277 KONUT DİYARBAKIR - YENİŞEHİR
DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET DÜZCE - MERKEZ
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ BİZMİŞEN-AŞAĞI HOLPENK MAH. 2.ETAP 2.BÖLGE 665 ADET KONUT ELAZIĞ - MERKEZ
ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ BAĞLAR MAHALLESİ 142 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ ISPARTA - EĞİRDİR
ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ AKSU MAHALLESİ 94 KONUT ISPARTA - AKSU
İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ SÜTLÜCE MAH. 398 ADET KONUT, 20 DÜKKAN İSTANBUL - BEYOĞLU
İZMİR İLİ,KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 3. ETAP 516 KONUT VE 14 DÜKKAN İZMİR - KEMALPAŞA
İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 DÜKKAN İZMİR - KEMALPAŞA
KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN İLÇESİ YANTEPE MAH. 376 KONUT KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN
KARABÜK İLİ, YENİCE İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 2. ETAP 218 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ KARABÜK - YENİCE
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARAMAN - MERKEZ
KARS MERKEZ ATATÜRK MAH VE BAYRAMPAŞA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 2.ETAP, 366 ADET KONUT KARS - MERKEZ
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT KIRŞEHİR - MERKEZ
KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 3. ETAP 566 KONUT VE 6 DÜKKAN KONYA - SELÇUKLU
KONYA İLİ HADİM İLÇESİ 147 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARII İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KONYA - HADİM İşyeri
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, BEYBES MAH. 657 KONUT, 13 DÜKKAN KONYA - MERAM İşyeri
KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT İLE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI) KONYA - CİHANBEYLİ İşyeri
MANİSA İLİ, KULA İLÇESİ, BEY MAHALLESİ 304 ADET KONUT, 1ADET CAMİ VE 7 DÜKKANLI TİCARET MANİSA - KULA İşyeri