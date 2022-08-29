2.600 TL taksitle ev sahibi olun! TOKİ’den Eylül’de 12.868 adet ucuz konut! 3+1 TOKİ daireleri 80 bin TL peşinatla satışta!

Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve az birikmiş parası olsa da zorlanmadan konut almak isteyenler TOKİ yeni projelerini yakından takip ediyor. Eylül ayına az bir zaman kala TOKİ yeni konut projelerini yayınladı ve tüm detaylara yer verildi. TOKİ'den aylık 2.600 TL taksitle ev sahibi olmak isteyenler hemen detayları araştırmaya başladı. Farklı illerdeki farklı projelere başvuru yapmak isteyenler için TOKİ konutları ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Şu anda mevcut 28 ilde 12.868 adet konut projesi yer alıyor. İşte TOKİ'den Eylül 2022 ucuz konut kampanyaları!