EYT'ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun
Emeklilik yaş ilerlediğinde ve çalışma gücü azaldığında her insan için önemli bir unsurdur. Köy ya da kent her yerde yaşayan insanlar emekli olmak için çaba harcamaktadır.
14.10.2022 08:59 - Son Güncelleme: 14.10.2022 08:59
1998 öncesinde kısa süreli prim gün sayası ile emekli olunabiliyorken, sonraki yıllarda bu sayı yaş ve yıl olarak uzatılmıştır. SGK' nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 öncesi işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim sayısı söz konusu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu.