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Haberler Ekonomi EYT'ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

EYT'ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

Emeklilik yaş ilerlediğinde ve çalışma gücü azaldığında her insan için önemli bir unsurdur. Köy ya da kent her yerde yaşayan insanlar emekli olmak için çaba harcamaktadır.

takvim.com.tr
14.10.2022 08:59 - Son Güncelleme: 14.10.2022 08:59
EYT’ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK’nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

1998 öncesinde kısa süreli prim gün sayası ile emekli olunabiliyorken, sonraki yıllarda bu sayı yaş ve yıl olarak uzatılmıştır. SGK' nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 öncesi işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim sayısı söz konusu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu.

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EYT’ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK’nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

1999 'dan sonra işe başlayanlarda prim gün sayısı 4500, 2008 yılından sonra işe başlayanlar için ise 5400 olarak belirlenmiştir.erkeklerde 55, kadınlarda ise 54 yaş baz alınmıştır.

EYT’ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK’nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

Erken Emekliliğin Çeşitli Yolları Vardır

Doğum borçlanması; kadınlar, yapmış oldukları çocuk sayısına göre prim ödemesini düşürebiliyor. Bu imkân, 3 çocuğa kadar 6 yıl primden düşülmesini sağlıyor. Buna doğum borçlanması adı veriliyor. Bununda belli şartları bulunmaktadır.

EYT’ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK’nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

Doğum öncesi SSK' lı olmak ilk şarttır. Erkekler için ise askerlik borçlanması vardır.

EYT’ye gerek yok... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK’nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle hemen emekli olun

Askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı erler için prim sayısına bağlanabiliyor. Yedek subaylık yapanlar da askerlik süresini kullanabiliyor.

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