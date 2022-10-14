Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! 7,95 TL! Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, ıslak havlu...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni indirimli kataloğu yayımlandı. Türkiye'nin onlarca ilinde yer alan zincir marketlerinde her hafta farklı bir çok üründe dev indirimler uygulanıyor. Güncel katalogda yumuşatıcı, ıslak havlu, maske, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, deterjanda 31 Ekim 2022 tarihinde kadar geçerli indirimler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile 15 Ağustos Pazartesi tarihinde başlayan indirimlere Ekim ayında yenileri eklendi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri FİYAT LİSTESİ!