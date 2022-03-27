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Dikkat bu süreyi kaçırmayın! Memura kolay emeklilik fırsatı... Peki kimler yararlanabiliyor?

Emeklilik süresini tamamlamadan memuriyetten ayrılanlar kalan zamanı isteğe bağlı sigortayla tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Aylık da Emekli Sandığı'ndan bağlanıyor.

27.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 27.03.2022 07:02
Dikkat bu süreyi kaçırmayın! Memura kolay emeklilik fırsatı... Peki kimler yararlanabiliyor?

İsteğe bağlı sigorta çalışmadan emeklilik yolunu açıyor.

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Dikkat bu süreyi kaçırmayın! Memura kolay emeklilik fırsatı... Peki kimler yararlanabiliyor?

2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlayan ancak emeklilik süresini tamamlamadan ayrılanlara bu kapsamda önemli bir kolaylık bulunuyor.

Dikkat bu süreyi kaçırmayın! Memura kolay emeklilik fırsatı... Peki kimler yararlanabiliyor?

Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabiliyor, Emekli Sandığı emeklisi olabiliyor.

Dikkat bu süreyi kaçırmayın! Memura kolay emeklilik fırsatı... Peki kimler yararlanabiliyor?

Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor.

Dikkat bu süreyi kaçırmayın! Memura kolay emeklilik fırsatı... Peki kimler yararlanabiliyor?

Yani Fiili Hizmet Süresi Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.

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