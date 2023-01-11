Aktüel ürünler kataloğunda yağ, et, sürpriz ürünler... İndirimin alası başladı! 15 TL bile değil 10 TL altına düştü! A101 güncel FİYAT LİSTESİ!

A101'de indirimin alası başladı. Geçtiğimiz günlerde fiyatları sabitleme kararı alan A101 marketleri, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Fiyatı sabitlenen ürünler neler? 72, 60, 48 adet 139 TL'ye satılıyor. Öte yandan 10 TL altında da ürünler bu hafta A101 marketlerinde satışa sunuldu. Bu hafta A101'de indirimin alası başladı. İşte A101 güncel FİYAT LİSTESİ...