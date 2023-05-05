3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi! Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı?

Kızılay 3 bin TL yardım yapacak. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda BİZ projesi ile 151 bin depremzede haneye, hane başına 3 bin lira aylık nakdi destek sağlanacak. Bu kapsamda proje yararlanıcıları iki ödeme alacaklardır. Peki Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu yapmak gerekiyor mu? Kızılay 3000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay 3000 TL yardım başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir? İşte detaylar...