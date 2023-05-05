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Haberler Ekonomi 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi! Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı?

3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi! Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı?

Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türk Kızılayı, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile bir proje hayata geçti. Proje sayesinde uluslararası paydaşlardan sağlanan yaklaşık 1 milyar TL'lik insani yardım fonu, depremzedelere ulaşıyor. Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi depremzede ailelere aylık 3 bin TL destek sağlanıyor. İşte detaylar...

05.05.2023 08:50 - Son Güncelleme: 05.05.2023 08:50
Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!

Kızılay 3 bin TL yardım yapacak. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda BİZ projesi ile 151 bin depremzede haneye, hane başına 3 bin lira aylık nakdi destek sağlanacak. Bu kapsamda proje yararlanıcıları iki ödeme alacaklardır. Peki Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu yapmak gerekiyor mu? Kızılay 3000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay 3000 TL yardım başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

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Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!

KZILAY 3000 TL YARDIM

151 bin depremzede haneye, hane başına 3 bin TL aylık nakdi destek sağlanacak.

Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!

Projenin ilk fazı için belirlen ihtiyaç sahibi hanelerin üyeleri, SMS kanalıyla TCKN'leri üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor.

Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!

Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi, Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!

YARDIMLARDAN KİMLER YARARLANACAK?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi.

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