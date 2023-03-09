EYT'siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...
EYT yasasıyla birlikte 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkını elde etmiş oldu. Ancak 2000 ve sonrası sigortalılar EYT yasasından emekli olamadı. Bilindiği üzere emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekli. Öte yandan yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da mevcut. İşte sizi erken emekli edecek formüller ve avantajlar...
Erken emeklilik yolları EYT'yi az farkla kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik hakkında dikkat çeken bir detay var. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.