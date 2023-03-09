EYT’siz sigortayı 5 yıl geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2009 sigortalılara 1800x3600 gün erken emeklilik! 50-55 yaş + Staj avantajı...

Erken emeklilik yolları EYT'yi az farkla kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik hakkında dikkat çeken bir detay var. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde...