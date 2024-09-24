EYT'siz erken emeklilik var mı? SGK girişi 2008 olanlara yaş şartsız 1800 gün yetiyor!

1 Türkiye'de sigortalı çalışan bireyler belirli sağlık sorunları veya engellilik durumları nedeniyle erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu hakkı elde etmek için belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bu imkan sağlık sorunları yaşayan bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor.

2 Kimler Erken Emekli Olabilir? Erken emeklilik hakkı, özellikle engellilik oranı %40 ve üzeri olan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. SSK'lı ve memur çalışanlar, vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Bağ-Kur sigortalıları için ise 1 Ekim 2008 sonrası yapılan düzenlemelerle bu hak tanınmış durumda. Önemli olan, kişinin çalışıyor olması ve vergi indirimi almak için en az %40 oranında engellilik raporu sunması.