SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak'ta 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Tahminler zam oranının yüzde 13.44'ü aşacağını ortaya koyarken, aylıkla birlikte ek ödemeler de artacak. Zam oranı refah payı ile daha da yükseltilebilecek...
Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025 artışlarına çevirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında kök aylıklara 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
ARTIŞ NE BEKLENİYOR?
Enflasyon zammının oranı, Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 olan 2024 yıl sonu TÜFE tahminine göre yüzde 13.44 olarak bekleniyor. Anketlerdeki enflasyon tahminleri ise artışın yüzde 14.52-yüzde 19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.