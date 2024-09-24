SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?

Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025 artışlarına çevirdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında kök aylıklara 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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ARTIŞ NE BEKLENİYOR?

Enflasyon zammının oranı, Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 olan 2024 yıl sonu TÜFE tahminine göre yüzde 13.44 olarak bekleniyor. Anketlerdeki enflasyon tahminleri ise artışın yüzde 14.52-yüzde 19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.