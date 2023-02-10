EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! 10 yıl sigortayla...
EYT yasası için geri sayım sürüyor. Yasadan yararlanamayanlar erken emeklilik şartları hakkında aramalara başladı. Erken emeklilik yüz binlerce kişinin istekleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bazı durumlarda 1800 gün primle erken emeklilik imkanları bulunuyor. Peki, kimler bu şartlardan yararlanabilir? İşte detaylar...
10.02.2023 21:48 - Son Güncelleme: 10.02.2023 21:48
Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da bizlere sunuyor. Bu kapsamda, EYT yasasından yararlanamayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. İşte konu hakkında detaylar...
EYT dışında erken emekliliği sağlayan önemli imkanlar bulunuyor. Örneğin 1999'dan önce işe başlayanlar için belli şartlarda 3600 günle emeklilik hakkı var. Bu, halk arasında 'erken emeklilik' olarak biliniyor.