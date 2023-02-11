Depremzedelere yardımlar başlıyor... Ailelere 15 bin TL nakit destek! O kişilere başvurusuz 5 bin TL kira + 15.000 TL ödeme yapılacak! Ne zaman verilecek?

15 bin TL deprem destek ödemesiyle alakalı araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak" ifadelerine yer verdi. Ayrıca ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı verileceğini duyurdu. Peki, deprem yardımları ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...