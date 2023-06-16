6.000 değil 2.013 TL taksitle 2+1 3+1 ev sahibi olun! TOKİ'den 3 il için yeni proje duyurusu yapıldı! 40.272 TL peşinat + 180 ay vade! 103 m² daireler kiradan ucuz...
TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve konut satışı olan illeri merak ediyor. 2023 yılının Haziran ve Temmuz ayında TOKİ 3 ilde uygun fiyatlı projeleri başlattı. Yeni ev sahipleri kura ile belli olacak. İşte alt ve orta gelir grubundan ailelerin ucuza konut sahibi olabilecekleri TOKİ konut satışı olan iller ve ucuz konut 2023 alma başvuru şartları...
TOKİ Haziran ve Temmuz ayı için yeni projelerini duyurdu. Kampanyalar 3 ilde başladı. 2.013 TL taksitten başlayan 2+1 3+1 daireler satışa çıktı. Bu kapsamda 40 bin TL peşinat ödeyen vatandaşlar 180 ay vadeyle ev sahibi olabilecek. Aynı zamanda kura tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ konut satışı olan illerin tam listesi ve TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları haberimizde...
TOKİ HAZİRAN - TEMMUZ AYI PROJELERİ!
3 adet proje listeleniyor.
BARTIN İLİ MERKEZ İLÇESİ, DALLICA KÖYÜ 424 ADET KONUT BARTIN - Alt Gelir 12 0 Kuralı Satış Normal 19.06.2023 - 23.06.2023 07.07.2023
ÇORUM 2. BÖLGE 680 ADET KONUT ÇORUM - MERKEZ Alt Gelir 19 0 Kuralı Satış Normal 03.07.2023 - 07.07.2023 13.07.2023
RİZE MERKEZ HAYRAT MAHALLESİ 283 ADET KONUT, 14 ADET DÜKKAN RİZE - MERKEZ Orta Gelir 23 0 Kuralı Satış Normal 03.07.2023 - 07.07.2023 13.07.2023
TOKİ'nin yeni kampanyaları arasında uygun fiyatlı Çorum ili projesini sizler için derledik.İşte kampanya detayları;
Proje Adı: ÇORUM 2. BÖLGE ve 3. BÖLGE KONUT PROJESİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1+1 konut 23 adet (2008 yılında teslimi yapılmış olup, iade ve fesih stoğudur.)
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 03 - 07 Temmuz 2023
Başvuru Bedeli: 1000 TL