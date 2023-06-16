6.000 değil 2.013 TL taksitle 2+1 3+1 ev sahibi olun! TOKİ'den 3 il için yeni proje duyurusu yapıldı! 40.272 TL peşinat + 180 ay vade! 103 m² daireler kiradan ucuz...

TOKİ Haziran ve Temmuz ayı için yeni projelerini duyurdu. Kampanyalar 3 ilde başladı. 2.013 TL taksitten başlayan 2+1 3+1 daireler satışa çıktı. Bu kapsamda 40 bin TL peşinat ödeyen vatandaşlar 180 ay vadeyle ev sahibi olabilecek. Aynı zamanda kura tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ konut satışı olan illerin tam listesi ve TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları haberimizde...