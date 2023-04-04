EYT'siz 2-5-8 yıl sigortayı geri çekecek! 3600-5000 prim + 2000-2005-2007-2008 giriş + 50-55 yaşındakilere erken emeklilik! O kişiler de listede! Bağkur'lular 1 gün içinde...
Erken emeklilikle ilgili aramalar hız kazandı. EYT yasası sonrası başvurular alındı ve 1.6 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Kapsam dışında kalanlar erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Ülkemizde emeklilik hakkı kazanabilmek için yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Peki, EYT dışında nasıl erken emekli olunur? Kimler erken emeklilik hakkına sahip? İşte detaylar...
04.04.2023 11:39 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:39