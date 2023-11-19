Emekliye %54 zamla yeni maaş artışı tescillendi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo netleşti netleşecek! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah payı dahil...

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Memurlar ve emekliler, 2024 Ocak ayındaki zamları merakla beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları tahminleri geliyor. Şu anda ise memurlar ve memur emeklileri, yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı görmek için 2023 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerini bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 Ocak ayında yüzde 15'in üzerinde bir zam oranıyla karşılaşacak. Bu durum, emekliler arasında bir nebze olsun mali rahatlama sağlayabilirken, diğer taraftan da memurların heyecanını artırıyor.