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Emekliye %54 zamla yeni maaş artışı tescillendi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo netleşti netleşecek! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah payı dahil...

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ortaya çıkan yeni TÜFE tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının yüzde 39.62'yi, memurların ve memur emeklilerinin artışının ise yüzde 51.47'yi bulabileceğine işaret ediyor. Bu tahminler, 2024 Ocak ayındaki enflasyon oranlarını belirlemede önemli bir rehber olarak kabul ediliyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminlere göre, emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları, enflasyonun beklenenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Peki, Ocakta emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşları kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 17:46 Güncelleme 19 Kasım 2023, 19:18
Emekliye %54 zamla yeni maaş artışı tescillendi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %4 ek iyileştirmeli tablo netleşti netleşecek! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah payı dahil... 1

Memurlar ve emekliler, 2024 Ocak ayındaki zamları merakla beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları tahminleri geliyor. Şu anda ise memurlar ve memur emeklileri, yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı görmek için 2023 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerini bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 Ocak ayında yüzde 15'in üzerinde bir zam oranıyla karşılaşacak. Bu durum, emekliler arasında bir nebze olsun mali rahatlama sağlayabilirken, diğer taraftan da memurların heyecanını artırıyor.

Emekliye %54 zamla yeni maaş artışı tescillendi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %4 ek iyileştirmeli tablo netleşti netleşecek! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah payı dahil... 2

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı görmek için 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerini bekliyor.

Emekliye %54 zamla yeni maaş artışı tescillendi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %4 ek iyileştirmeli tablo netleşti netleşecek! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah payı dahil... 3

Şu ana kadar 4 veri belli olurken, artışlara ilişkin ipuçları da geliyor. Son ipucu Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle geldi.

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