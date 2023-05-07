EYT'siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak! Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008'de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar geldi. Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu var. Bunun için erken emeklilik imkanı var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...