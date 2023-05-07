EYT'siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak! Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008'de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında...
Emeklilik sisteminde birçok düzenleme bulunuyor. Böylelikle kişilerin durumuna göre emeklilik hakkı da tanınıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için çeşitli erken emeklilik yolları buşunuyor. Bunlardan biri de 1800 günle emeklilik. 10 yılı dolan bu hakka sahip olabiliyor. Ancak belli başlı şartları var. Peki, kimler erken emekli olacak? 1800 günle emeklilik şartları ne? İşte detaylar...
07.05.2023 17:13 - Son Güncelleme: 07.05.2023 17:13
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar geldi. Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu var. Bunun için erken emeklilik imkanı var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...