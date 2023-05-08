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Haberler Ekonomi 700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D'liler 2 gün sonra...

700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D'liler 2 gün sonra...

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 700 bin kamu işçisi için beklenen maaş zammı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarında salı gününü (9 Mayıs) işaret ederek, "Görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerine yer verdi. Peki, kamu işçilerinin maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr
08.05.2023 12:16 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:16
Başkan Erdoğan müjdeledi! 700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D’liler 2 gün sonra...

700 bin kamu işçisi merakla zamlı maaşlarını bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kamu işçileri için önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerine yer verdi. Peki, 700 bin kamu işçisi Toplu İş Sözleşmesi son dakika gelişme var mı? Kamu işçisi maaş zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

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Başkan Erdoğan müjdeledi! 700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D’liler 2 gün sonra...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan müjdeledi! 700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D’liler 2 gün sonra...

700 BİN KAMU İŞÇİSİNE MÜJDE

Erdoğan açıklamasında, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan müjdeledi! 700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D’liler 2 gün sonra...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAM TEKLİFİ İÇİN GÖZLER SALI GÜNÜNE DÖNDÜ

Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için bugün toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bugün saat 15:30'da bir araya gelerek toplantı gerçekleşti.Toplantı sonrası hükümetin Salı günü teklifini vereceği açıklandı.

Başkan Erdoğan müjdeledi! 700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D’liler 2 gün sonra...

HAK-İŞ'TEN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan toplantıyla ilgili, "Verimli bir toplantı yaptık. tam bir mutabakat sağlanamadı, umarım önümüzdeki hafta sonlandırmış oluruz." açıklamasında bulundu.

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