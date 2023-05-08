700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D'liler 2 gün sonra...

700 bin kamu işçisi merakla zamlı maaşlarını bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kamu işçileri için önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerine yer verdi. Peki, 700 bin kamu işçisi Toplu İş Sözleşmesi son dakika gelişme var mı? Kamu işçisi maaş zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler!