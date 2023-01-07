2 yıllık 4 yıllık üniversite okuyanlara iş kapısını İŞKUR açtı! KPSS şartsız başvuranı kamu personeli yapıyor: İşte son başvuru tarihi

Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları

Osmaniye Toprakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.01.2023 (2)

Eskişehir Kentaş Top. Taş. San. ve Tic. Ltd . Şti. 07.01.2023

Kırşehir Boztepe SYDV 10.01.2023

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 13.01.2023

Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2023

İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş. 07.01.2023

Şırnak Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2023

Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2023

