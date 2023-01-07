2 yıllık 4 yıllık üniversite okuyanlara iş kapısını İŞKUR açtı! KPSS şartsız başvuranı kamu personeli yapıyor: İşte son başvuru tarihi
İŞKUR bağlamında oluşturulan bir son dakika açıklamasında kamu kurumlarının personel alımını takip edenler için yeni duyuru geldi. Peki nasıl ve nereye müracaat edilir? KPSS puanı zorunlu mu? Kaç işçi istihdam edilecek? İşte merak edilenler.
İŞKUR üstünden gene binlerce personel alımı başladı. Ülkenin istihdam meselesini gidermeye yönelik tek kurum girişimi olan İŞKUR, Ocak ayı boyunca kalacak olan iş ilanlarını açıkladı.
Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları
Osmaniye Toprakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.01.2023 (2)
Eskişehir Kentaş Top. Taş. San. ve Tic. Ltd . Şti. 07.01.2023
Kırşehir Boztepe SYDV 10.01.2023
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 13.01.2023
Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2023
İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş. 07.01.2023
Şırnak Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2023
Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2023
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulş. Tic. San. A.Ş. 10.01.2023
Afyonkarahisar Çay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2023
İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 08.01.2023
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.) 10.01.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş (İSPER A.Ş.) 09.01.2023
Aydın Didim Dihiz Turizm Organizasyon Denizcilik Taş. 09.01.2023
Aydın Didim Dibel Personel Hiz. Tur. İnş.Tem. Gıda. San.ve Tic. A.Ş 09.01.2023
Kocaeli Kandıra SYDV 11.01.2023
Erzincan Kemaliye Belediye Personel Ltd. Şti. 09.01.2023
Erzincan Kemaliye Belediye Personel Ltd. Şti. 09.01.2023 (1)
Erzincan Kemaliye Belediye Personel Ltd. Şti. 09.01.2023 (2)
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 15.01.2023
Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13.01.2023
Çorum İskilip Belediyesi Personel Limited Şirketi 07.01.2023