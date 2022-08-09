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Haberler Ekonomi Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR'dan 6 bin 421 TL'ye varan destek! İşte detaylar...

Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR'dan 6 bin 421 TL'ye varan destek! İşte detaylar...

Asgari ücretteki artış doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelerin ödemesini artırdı. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 6 bin 421 lira, işveren de yarım maaş ödeyecek. Asgari ücretli annenin 2 aylık kazancı 11 bin 922 lira olacak.

Çığıl Ön Yener
09.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:59
Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR’dan 6 bin 421 TL’ye varan destek! İşte detaylar...

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor.

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Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR’dan 6 bin 421 TL’ye varan destek! İşte detaylar...

Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR’dan 6 bin 421 TL’ye varan destek! İşte detaylar...

Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.

Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR’dan 6 bin 421 TL’ye varan destek! İşte detaylar...

Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR’dan 6 bin 421 TL’ye varan destek! İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.

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