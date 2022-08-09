Annelerin ödemesi arttı! Yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL! İŞKUR'dan 6 bin 421 TL'ye varan destek! İşte detaylar...
Asgari ücretteki artış doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelerin ödemesini artırdı. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 6 bin 421 lira, işveren de yarım maaş ödeyecek. Asgari ücretli annenin 2 aylık kazancı 11 bin 922 lira olacak.
09.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:59
ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.