Emekliye 6.702 TL kök maaş! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 2023 enflasyon zam farkı! %55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ!

Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında %30 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılacak 2.maaş zammı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Temmuz ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusunda araştırılmaya başlandı.Haberimizde yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplama yaptık. İşte kalem kalem Temmuz 2023 emekli maaşları!