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Haberler Ekonomi EYT'liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

EYT'liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

Yaşa takılanlar heyecanlı bekleyiş içinde. EYT'liler için çözüm, model önerileri üzerinde durulurken; prim, yıl ve yıpranma formülleri ağırlık kazanıyor...

Hazal Ateş
07.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.03.2022 06:58
EYT’liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

Emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yapılırken; 9 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emeklilik için bekleyen herkesin dahil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışılıyor.

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EYT’liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

Emeklilikte yaşa takılanlara 'yıpranma, prim, yıla' dayalı formüller, 'halk emekliliği (primi yetmeyenler için), iş emekliliği (vakıf, sandık aracılığıyla)' gibi modeller tartışılıyor.

EYT’liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

Süre tamamlanması, kısmi emekliliğin yanı sıra bazı ağır meslekler için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor.

EYT’liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:v

EYT’liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar

■ Yaşa takılanlar ne istiyor?
EYT kapsamında olanlar; 1999'daki değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi ve 1999'dan önce işe başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda yaş şartını beklemeden emekli olabilmesinin sağlanmasını talep ediyor.

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