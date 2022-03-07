EYT'liye prim, yıl ve yıpranma formülü! Kimlere emeklilik yolu açılacak? İşte tüm cevaplar
Yaşa takılanlar heyecanlı bekleyiş içinde. EYT'liler için çözüm, model önerileri üzerinde durulurken; prim, yıl ve yıpranma formülleri ağırlık kazanıyor...
07.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.03.2022 06:58
Emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yapılırken; 9 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emeklilik için bekleyen herkesin dahil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışılıyor.