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Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...

Ülkemizde evlenen gençlere pek çok destek var. Biri de 24 maaş tutarındaki çeyiz yardımı... İşte en az 15 bin lira toplu ödemenin yolunu açan bu desteğin detayları...

Çığıl Ön Yener
07.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.03.2022 06:58
Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...

Evlenecek gençler içinde ülkemizde pek çok destek var. 24 maaşlık çeyiz yardımı da bunlardan birisi.

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Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı, yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor:

Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...

■ Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor.

Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...


■ Ne kadar para ödeniyor?
Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor.

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