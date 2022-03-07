Evlenene en az 15 bin TL! Kimler yararlanıyor? İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? İşte çeyiz yardımı rehberi...
Ülkemizde evlenen gençlere pek çok destek var. Biri de 24 maaş tutarındaki çeyiz yardımı... İşte en az 15 bin lira toplu ödemenin yolunu açan bu desteğin detayları...
07.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.03.2022 06:58
Evlenecek gençler içinde ülkemizde pek çok destek var. 24 maaşlık çeyiz yardımı da bunlardan birisi.
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı, yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor: