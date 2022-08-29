EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler?
Milyonların gözü EYT çalışmasında. EYT'li olmak için gereken prim şartı ise 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor.Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler? İşte tablo tablo tüm detaylar...
29.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 29.08.2022 06:56
Bu konuda oluşturulan çalışma grubu alternatif taslaklar hazırlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek bir modelin belirlendiğini açıkladı.