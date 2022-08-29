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Haberler Ekonomi EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler?

EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler?

Milyonların gözü EYT çalışmasında. EYT'li olmak için gereken prim şartı ise 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor.Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler? İşte tablo tablo tüm detaylar...

29.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 29.08.2022 06:56
EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4a emeklilik şartları neler?

Milyonlarca sigortalının beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4a emeklilik şartları neler?

Bu konuda oluşturulan çalışma grubu alternatif taslaklar hazırlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek bir modelin belirlendiğini açıkladı.

EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4a emeklilik şartları neler?

Bu noktada 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.

EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4a emeklilik şartları neler?

Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak.

EYT’liye prim sınırı! Eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4a emeklilik şartları neler?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

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