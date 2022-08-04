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Haberler Ekonomi EYT'liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

EYT'liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik formül merak edilirken, primi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklenti içine girdi. 3600 günde yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri gündemde.

Çığıl Ön Yener
04.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 04.08.2022 06:58
Eyt’liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

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Eyt’liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

Yapılan açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor.

Eyt’liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

Eyt’liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

Ancak bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

Eyt’liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?

3 SEÇENEK VAR
Burada 3 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

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