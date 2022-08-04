EYT'liye prim formülü! Primi az olanlar için hangi seçenekler var? 3600 günde de şart değişecek mi? Yeni borçlanma imkanları neler?
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik formül merak edilirken, primi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklenti içine girdi. 3600 günde yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri gündemde.
04.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 04.08.2022 06:58
Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.
Yapılan açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor.